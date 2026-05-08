Экс-защитник сборной Украины: «Шахтер и так прыгнул выше головы»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» взять реванш в полуфинальном ответном матче Лиги конференций с английским клубом «Кристал Пэлас», в котором они уступили 1:2 и прекратили борьбу за побор.

«Всегда нужен баланс. В битве с лондонцами «горнякам» не хватило атлетизма, и одного преимущества в индивидуальном мастерстве оказалось недостаточно. К тому же, «Кристал Пэлас» преобладал в организации: ставка главного тренера Оливера Гласнера на игру от обороны, с агрессивным отбором, стремительными выбеганиями была эффективна. Поэтому выход лондонцев в финал – закономерен.

Тем не менее, считаю, что за выступление в Лиге конференций дончане заслужили дифирамбы. Они прыгнули выше головы, пробившись в квартет лучших клубов. И это, несмотря на молодой возраст футболистов, функционирование команды при военном положении. На мой взгляд, руководство «Шахтера» не прогадало, пригласив турецкого специалиста Арду Турана, быстро нашедшего общий язык прежде всего с бразильскими легионерами, которые уже много лет делают «погоду» в донецкой команде.

Хотя, учитывая, что в этом году «Шахтер» возвращается в Лигу чемпионов, ему следует позаботиться об усилении состава с акцентом на антропометрию».

