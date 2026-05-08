  Палкин выступил с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций
08 мая 2026, 13:19 | Обновлено 08 мая 2026, 13:56
Палкин выступил с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций

Топ-менеджер «горняков» поблагодарил команду

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с заявлением после вылета «горняков» из нынешнего розыгрыша Лиги конференций.

«Это был увлекательный евросезон. В четвертый раз в своей истории «Шахтер» дошел до стадии полуфинала еврокубкового турнира и провел рекордные 20 матчей в Европе за один сезон.

Хочу поблагодарить наших игроков за самоотдачу, характер, терпение и огромное количество ярких эмоций, которые они подарили болельщикам. Отдельная благодарность главному тренеру Арде Турану и всему тренерскому штабу за проделанную работу, амбиции и веру в команду.

Это был яркий и вдохновленный сезон, который еще раз доказал: «Шахтер» имеет огромный потенциал, сильный характер и большое будущее впереди», – написал Палкин.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».

Все по ділу,Палкін рапортує.Шо змогли,то змогли.Кому не сподобалося,зробіть більше.
