Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
08 мая 2026, 11:42 | Обновлено 08 мая 2026, 12:46
306
0

Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии

Лишь один игрок Аль-Насра забивал больше португальца

08 мая 2026, 11:42 | Обновлено 08 мая 2026, 12:46
306
0
Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 33 тура против команды Аль-Шабаб.

Португалец стал вторым игроком в истории Аль-Насра со 100+ голами в Саудовской профессиональной лиге. Рекордсменом клуба продолжает быть Мохаммед Аль-Сахлави со 103 забитыми мячами.

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
100 – Криштиану Роналду (Португалия)
77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
62 – Талиска (Бразилия)
36 – Садио Мане (Сенегал)
36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
19 – Джулиано (Бразилия)
19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Чемпионат Саудовской Аравии стал третьим, в котором Роналду отличился 100+ голами. Ранее он добился этого в Ла Лиге (311) и АПЛ (103).

Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран

  • 311 – Ла Лига (Реал)
  • 103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)
  • 100 – СПЛ (Аль-Наср)
  • 81 – Серия А (Ювентус)
  • 3 – Лига Португал (Спортинг)

Также напомним, что за свою карьеру Роналду забил 971 гол.

971 гол в карьере Криштиану Роналду

  • 450 – Реал
  • 145 – Манчестер Юнайтед
  • 143 – сборная Португалии
  • 127 – Аль-Наср
  • 101 – Ювентус
  • 5 – Спортинг
По теме:
Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков
Кристал Пэлас стал 16-м английским клубом, добравшимся до финала еврокубков
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду статистика Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Реал Мадрид Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу Ювентус Спортинг Лиссабон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финала не будет. Шахтер его не заслужил
Футбол | 08 мая 2026, 10:49 45
Финала не будет. Шахтер его не заслужил
Финала не будет. Шахтер его не заслужил

Валерий Василенко – о противостоянии «горняков» с «Кристал Пэлас»

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08 мая 2026, 07:30 7
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица

Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту

Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08.05.2026, 07:37
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 23:51
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Футбол | 08.05.2026, 11:21
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 88
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 13
Хоккей
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 13
Футбол
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
07.05.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем