Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии
Лишь один игрок Аль-Насра забивал больше португальца
Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.
Произошло это в матче 33 тура против команды Аль-Шабаб.
Португалец стал вторым игроком в истории Аль-Насра со 100+ голами в Саудовской профессиональной лиге. Рекордсменом клуба продолжает быть Мохаммед Аль-Сахлави со 103 забитыми мячами.
Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии
103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
100 – Криштиану Роналду (Португалия)
77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
62 – Талиска (Бразилия)
36 – Садио Мане (Сенегал)
36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
19 – Джулиано (Бразилия)
19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
Чемпионат Саудовской Аравии стал третьим, в котором Роналду отличился 100+ голами. Ранее он добился этого в Ла Лиге (311) и АПЛ (103).
Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран
- 311 – Ла Лига (Реал)
- 103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)
- 100 – СПЛ (Аль-Наср)
- 81 – Серия А (Ювентус)
- 3 – Лига Португал (Спортинг)
Также напомним, что за свою карьеру Роналду забил 971 гол.
971 гол в карьере Криштиану Роналду
- 450 – Реал
- 145 – Манчестер Юнайтед
- 143 – сборная Португалии
- 127 – Аль-Наср
- 101 – Ювентус
- 5 – Спортинг
