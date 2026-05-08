Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 33 тура против команды Аль-Шабаб.

Португалец стал вторым игроком в истории Аль-Насра со 100+ голами в Саудовской профессиональной лиге. Рекордсменом клуба продолжает быть Мохаммед Аль-Сахлави со 103 забитыми мячами.

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)

100 – Криштиану Роналду (Португалия)

77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)

62 – Талиска (Бразилия)

36 – Садио Мане (Сенегал)

36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)

26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)

19 – Джулиано (Бразилия)

19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)

19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Чемпионат Саудовской Аравии стал третьим, в котором Роналду отличился 100+ голами. Ранее он добился этого в Ла Лиге (311) и АПЛ (103).

Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран

311 – Ла Лига (Реал)

103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)

100 – СПЛ (Аль-Наср)

81 – Серия А (Ювентус)

3 – Лига Португал (Спортинг)

Также напомним, что за свою карьеру Роналду забил 971 гол.

