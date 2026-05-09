  4. В пользу Полесья. Эксперт дал прогноз на матч ЛНЗ – Динамо
09 мая 2026, 08:30
В пользу Полесья. Эксперт дал прогноз на матч ЛНЗ – Динамо

Сергей Ткаченко считает, что даже поражение черкащан не станет для них трагедией

Динамо. Динамо – ЛНЗ

Сегодня, 9 мая в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура, в котором встретятся ЛНЗ и «Динамо». Свой прогноз на этот поединок дал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ткаченко.

– Мне кажется, что матч будет интересным, интригующим, – сказал Ткаченко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Предположу, что соперники поначалу будут осторожничать, особенно ЛНЗ. Хозяева попытаются найти свой шанс в контригре.

Если речь идет о том, чтобы команда Виталия Пономарева попала в тройку, то их ничья устроит. Не станет трагедией и поражение, так как в этом случае запас перед киевлянами будет в три очка. А вот «Динамо» действительно, никакой другой результат кроме победы не устроит. Тем не менее, я сделаю прогноз на ничью. Счет? 1:1. Что, естественно, будет в пользу «Полесью», которое вчера выиграло у «Александрии» и переместилось на второе место.

Сергей Демьянчук
