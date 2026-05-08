Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это беда. Этот игрок Шахтера чудил...»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал Дмитрия Ризныка после матча «Шахтера» против «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

– Кого назовете лучшим и худшим в составе Шахтера?

– Я не хочу искать лучших и худших. Когда команда проигрывает, а яркости нет — лучших искать нельзя. Если у команды нет моментов – это беда. Ризнык чудил… «Шахтер» сегодня сам себе мог забить, когда мяч по линии катился, Ризныку только замкнуть оставалось.

А вообще «Шахтер» надо поблагодарить за то, что набрал для Украины много баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, – сказал Леоненко.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».