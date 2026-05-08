  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это беда. Этот игрок Шахтера чудил...»
08 мая 2026, 11:43 | Обновлено 08 мая 2026, 12:48
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это беда. Этот игрок Шахтера чудил...»

Легенда Динамо считает, что нужно поблагодарить донецкий Шахтер

Instagram. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал Дмитрия Ризныка после матча «Шахтера» против «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

– Кого назовете лучшим и худшим в составе Шахтера?

– Я не хочу искать лучших и худших. Когда команда проигрывает, а яркости нет — лучших искать нельзя. Если у команды нет моментов – это беда. Ризнык чудил… «Шахтер» сегодня сам себе мог забить, когда мяч по линии катился, Ризныку только замкнуть оставалось.

А вообще «Шахтер» надо поблагодарить за то, что набрал для Украины много баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, – сказал Леоненко.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».

Різник придурок кончений, чого він бігає до середини поля, від Пономаренка гол отримав, в двух матчах ЛЄ бігав як сраний їжак, його до збірної за 100км підпускати не треба
"коли м’яч по лінії котився, Різнику тільки замкнути залишалося"
Леоненко - ти дебіл, заявляю офіційно. Судячи з з тексту, Різник мав замикати передачу, а котили м"яч по лінії захисники. Тому виставляй претензії до Валєри Савіна, Колі Матвієнка і їх колег.
