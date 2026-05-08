  4. Шахтер установил новый рекорд по матчам в одном сезоне еврокубков
Лига конференций
08 мая 2026, 10:57
Шахтер установил новый рекорд по матчам в одном сезоне еврокубков

Выездной матч против Кристал Пэлас стал для горняков 20-м в текущем еврокубковом сезоне

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер установил новый клубный рекорд в еврокубках.

Выездной полуфинальный матч Лиги конференций против Кристал Пэлас стал для горняков 20-м в еврокубках в сезоне 2025/26.

Никогда раньше подобного в истории Шахтера не случалось. Предыдущим достижением были 18 матчей в сезоне 2015/16.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках

  • 20 – 2025/26: Ильвес (2), Бешикташ (2), Панатинаикос (2), Серветт (2), Абердин, Легия, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс, Риека, Лех (2), АЗ (2), Кристал Пэлас (2)
  • 18 – 2015/16: Фенербахче (2), Рапид (2), Реал (2), ПСЖ (2), Мальме (2), Шальке (2), Андерлехт (2), Брага (2), Севилья (2)
  • 17 – 2008/09: Динамо Загреб (2), Базель (2), Спортинг (2), Барселона (2), Тоттенхэм Хотспур (2), цска (2), Марсель (2), Динамо Киев (2), Вердер
Сергей Турчак
