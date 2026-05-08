Леоненко вынес вердикт Шахтеру и бразильским футболистам после вылета из ЛК

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил шансы донецкого «Шахтера» в следующем сезоне, а также указал на проблемы «горняков» после вылета из Лиги конференций:

– «Шахтер» в следующем сезоне, скорее всего, будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов. Чего ждать там?

– Будем молиться на удачную жеребьевку. «Кристал Пэлас» – это 15-я команда в чемпионате Англии, и она оказалась сильнее «Шахтера». Однако в АПЛ даже аутсайдер может прыгнуть выше головы.

Нам рассказывают: «молодые бразильцы набрались опыта». Да какой опыт? Команда, которая набралась опыта, не теряет очки в нашем чемпионате. Они на классе должны обыгрывать всех.

Вы, журналисты, пишете, что у футболиста «Шахтера» бутсы дороже, чем вся команда соперника. Где этот класс? Когда столько переездов, так нужно выигрывать десятым составом на классе, а у нас ищут отмазки: «Мы ехали 30 часов». Тогда в шахматы лучше играйте!

Посмотрите полуфиналы Лиги чемпионов – как там люди бегают, как они умирают на поле, какое там мастерство! У нас после Лиги конференций уже чуть ли не звезд лепят.

Здесь нужно с хлыстом ходить и по пятой точке игроков «Шахтера» лупить, когда они очки теряют в чемпионате Украины. «Шахтер» должен вв меньшинстве побеждать половину наших команд, которые даже не дома играют, – уверен Леоненко.