Фрайбург повторил рекорд Севильи в Лиге Европы
Немецкий клуб победил в 11 домашних матчах турнира подряд
Фрайбург повторил рекорд Лиги Европы по длине победной домашней серии.
Победа над Брагой со счетом 3:1 в полуфинале сезона 2025/26 стала для немецкого клуба 11-й подряд дома в этом турнире.
Таким образом, Фрайбург повторил достижение Севильи, которая также одержала 11 домашних побед подряд в Лиге Европы в период с апреля 2014 года по март 2016 года.
В последний раз Фрайбург не выигрывал домашний матч в Лиге Европы еще в октябре 2023 года, когда потерпел поражение от Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:2.
Победная домашняя серия Фрайбурга в Лиге Европы (11)
- 2025/26, Фрайбург – Брага – 3:1
- 2025/26, Фрайбург – Сельта – 3:0
- 2025/26, Фрайбург – Генк – 5:1
- 2025/26, Фрайбург – Маккаби Т-А – 1:0
- 2025/26, Фрайбург – РБ Зальцбург – 1:0
- 2025/26, Фрайбург – Утрехт – 2:0
- 2025/26, Фрайбург – Базель – 2:1
- 2023/24, Фрайбург – Вест Хэм Юнайтед – 1:0
- 2023/24, Фрайбург – Ланс – 3:2
- 2023/24, Фрайбург – Олимпиакос – 5:0
- 2023/24, Фрайбург – Бачка-Топола – 5:0
11 – Der SC Freiburg stellt den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Heimsiege in der UEFA Europa League ein, den der FC Sevilla zwischen April 2014 und März 2016 aufstellte (11). FINALE. pic.twitter.com/gUlBoymnfl— OptaFranz (@OptaFranz) May 7, 2026
