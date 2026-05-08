Фрайбург повторил рекорд Севильи в Лиге Европы

08 мая 2026, 10:42 | Обновлено 08 мая 2026, 10:43
Немецкий клуб победил в 11 домашних матчах турнира подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Фрайбург повторил рекорд Лиги Европы по длине победной домашней серии.

Победа над Брагой со счетом 3:1 в полуфинале сезона 2025/26 стала для немецкого клуба 11-й подряд дома в этом турнире.

Таким образом, Фрайбург повторил достижение Севильи, которая также одержала 11 домашних побед подряд в Лиге Европы в период с апреля 2014 года по март 2016 года.

В последний раз Фрайбург не выигрывал домашний матч в Лиге Европы еще в октябре 2023 года, когда потерпел поражение от Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:2.

Победная домашняя серия Фрайбурга в Лиге Европы (11)

  • 2025/26, Фрайбург – Брага – 3:1
  • 2025/26, Фрайбург – Сельта – 3:0
  • 2025/26, Фрайбург – Генк – 5:1
  • 2025/26, Фрайбург – Маккаби Т-А – 1:0
  • 2025/26, Фрайбург – РБ Зальцбург – 1:0
  • 2025/26, Фрайбург – Утрехт – 2:0
  • 2025/26, Фрайбург – Базель – 2:1
  • 2023/24, Фрайбург – Вест Хэм Юнайтед – 1:0
  • 2023/24, Фрайбург – Ланс – 3:2
  • 2023/24, Фрайбург – Олимпиакос – 5:0
  • 2023/24, Фрайбург – Бачка-Топола – 5:0
