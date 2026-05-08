  4. Бенфика определилась с будущим Судакова, которому не доверяет Моуриньо
Португалия
08 мая 2026, 14:07
Бенфика определилась с будущим Судакова, которому не доверяет Моуриньо

Ришар Риос и полузащитник сборной Украины будут выставлены на трансфер после сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» продолжает подготовку к трансферному окну и уже определилась с футболистами, которые усилят «орлов», и теми, кто должен покинуть чемпионат Португалии.

На трансфер будет выставлен полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который потерял доверие со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и четыре последних матча провел на скамейке запасных:

«Бенфика» рассматривает возможность продажи нескольких важных игроков из полузащиты – Судакова и Ришара Риоса. Украинский атакующий полузащитник был приобретен у донецкого «Шахтера» в начале сезона за сумму, которая может достичь 32 миллионов евро.

Игрок сборной Украины не оправдал ожиданий тренерского штаба «орлов». Несмотря на потенциал игрока, руководство клуба рассмотрит все предложения о трансфере Судакова», – сообщил источник.

Лиссабонский клуб намерен подписать полузащитника итальянской «Венеции» Иссу Думбию и форварда турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, который может сыграть на фланге атаки.

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей в составе «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Ришар Риос Жозе Моуриньо Венеция чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фелипе Аугусто трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: A Bola
Так Маур же в Реале почти. Как он может решать по Сундукову?
