Бенфика определилась с будущим Судакова, которому не доверяет Моуриньо

Лиссабонская «Бенфика» продолжает подготовку к трансферному окну и уже определилась с футболистами, которые усилят «орлов», и теми, кто должен покинуть чемпионат Португалии.

На трансфер будет выставлен полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который потерял доверие со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и четыре последних матча провел на скамейке запасных:

«Бенфика» рассматривает возможность продажи нескольких важных игроков из полузащиты – Судакова и Ришара Риоса. Украинский атакующий полузащитник был приобретен у донецкого «Шахтера» в начале сезона за сумму, которая может достичь 32 миллионов евро.

Игрок сборной Украины не оправдал ожиданий тренерского штаба «орлов». Несмотря на потенциал игрока, руководство клуба рассмотрит все предложения о трансфере Судакова», – сообщил источник.

Лиссабонский клуб намерен подписать полузащитника итальянской «Венеции» Иссу Думбию и форварда турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, который может сыграть на фланге атаки.

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей в составе «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.