Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфике придется отдать 32 млн за украинца, которым недоволен Моуриньо
02 мая 2026, 13:47
Бенфике придется отдать 32 млн за украинца, которым недоволен Моуриньо

Лиссабонский клуб рассчитывал при подписании контракта с Судаковым на иной уровень игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо и совет директоров португальского клуба недовольны игрой полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

По информации источника, 23-летний футболист не сможет рассчитывать на место в стартовом составе, так как проиграл конкуренцию Аурснесу, Риосу и Баррейру.

«Орлам» придется заплатить около 32 миллионов евро за полноценный трансфер Судакова, который перебрался в чемпионат Португалии на правах аренды из донецкого «Шахтера»:

«Тренерский штаб целенаправленно работает с Судаковым, стремясь повысить его агрессивность, особенно в атаке, всякий раз, когда он выходит на поле.

Моуриньо уже публично объяснил, что полузащитник пришел из менее требовательной среды – он играл за донецкий «Шахтер» – и что это его первый опыт за пределами Украины, но тренер требует от украинца большего.

В «Бенфике» все признают исключительные технические качества Судакова, однако считают, что он всё ещё не соответствует уровню, на который рассчитывали при подписании контракта.

«Бенфика» уже заплатила 6,75 миллиона евро за аренду до конца сезона, с обязательной опцией выкупа в размере 20,25 миллиона евро. Ожидается, что сумма сделки достигнет 32 миллионов в зависимости от индивидуальных и командных достижений», – сообщили в Португалии.

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей в составе «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.

По теме:
Бенфика пошла на рискованный шаг, чтобы не пустить Моуриньо в Реал
«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу
Брага установила несколько рекордов после победы над Фрайбургом
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Жозе Моуриньо
Николай Тытюк Источник: A Bola
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария

Михаил может немедленно вернуться на поле

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Нидерландец должен был сначала сразиться с Джошуа, но из этого ничего не вышло

Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
як і у випадку з продажем Мудрика в Челсі спорт.юа  плюсує що за вгодно аби збільшити трансферну вартість гравця. По посиланню взагалі немає про Судакова нічого. 
Які там бонуси? хоча б 20 доплатили на чкі підписувались. Судаков програв конкуренцію  і сидить на лавці,Бенфіка жодного трофея не виграла, які бонуси? 
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
