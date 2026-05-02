Бенфике придется отдать 32 млн за украинца, которым недоволен Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо и совет директоров португальского клуба недовольны игрой полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

По информации источника, 23-летний футболист не сможет рассчитывать на место в стартовом составе, так как проиграл конкуренцию Аурснесу, Риосу и Баррейру.

«Орлам» придется заплатить около 32 миллионов евро за полноценный трансфер Судакова, который перебрался в чемпионат Португалии на правах аренды из донецкого «Шахтера»:

«Тренерский штаб целенаправленно работает с Судаковым, стремясь повысить его агрессивность, особенно в атаке, всякий раз, когда он выходит на поле.

Моуриньо уже публично объяснил, что полузащитник пришел из менее требовательной среды – он играл за донецкий «Шахтер» – и что это его первый опыт за пределами Украины, но тренер требует от украинца большего.

В «Бенфике» все признают исключительные технические качества Судакова, однако считают, что он всё ещё не соответствует уровню, на который рассчитывали при подписании контракта.

«Бенфика» уже заплатила 6,75 миллиона евро за аренду до конца сезона, с обязательной опцией выкупа в размере 20,25 миллиона евро. Ожидается, что сумма сделки достигнет 32 миллионов в зависимости от индивидуальных и командных достижений», – сообщили в Португалии.

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей в составе «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.