  Судаков узнал неутешительные новости перед матчем Бенфики и Спортинга
17 апреля 2026, 11:59 | Обновлено 17 апреля 2026, 12:00
Судаков узнал неутешительные новости перед матчем Бенфики и Спортинга

Полузащитник сборной Украины не получит игрового времени от главного тренера Жозе Моуриньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 19 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

По информации O Jogo, главная проблема, с которой столкнется главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо, – выбор полузащитников и вингеров на предстоящий поединок.

Именитый португальский специалист разочаровался игрой футболиста сборной Украины Георгия Судакова, который не получит игрового время в ближайших матчах.

Моуриньо будет выбирать среди шести футболистов, которые и выйдут в стартовом составе на «Спортинг» – Леандру Баррейру, Фредрик Аурснес, Джанлука Престианни, Андреас Шельдеруп, Рафа Силва и Ришар Риос.

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей в составе лиссабонского клуба, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. Последний раз украинец отличался результативным действием еще 17 января.

Николай Тытюк Источник: O Jogo
