Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины
Именитый португальский специалист больше не заинтересован в услугах Георгия Судакова
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо решил отказаться от услуг полузащитника сборной Украины Георгия Судакова после завершения нынешнего сезона.
Тренерский штаб лиссабонского клуба недоволен игрой 23-летнего футболиста, который провел 36 матчей в футболке «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
В услугах Судакова заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии. «Бенфика» рассмотрит все предложения о трансфере, но попытается покрыть расходы, затраченные при приобретении украинца.
Кроме футболиста сборной Украины на трансфер будут выставлены защитник Сидни Кабрал, опорный полузащитник Ману Силва, вингер Брума и форвард Франьо Иванович.
🦅 Sudakov negociável: os motivos pelos quais a SAD do Benfica admite saída do ucraniano— Record (@Record_Portugal) April 16, 2026
👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/9zSbPVjKE6 pic.twitter.com/SnVt7aXQ3A
🚨 Os cinco jogadores que estão na 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗖𝗜Á𝗩𝗘𝗜𝗦 do Benfica, revela o @Record_Portugal:— Diário de Transferências (@DTransferencias) April 16, 2026
