Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо решил отказаться от услуг полузащитника сборной Украины Георгия Судакова после завершения нынешнего сезона.

Тренерский штаб лиссабонского клуба недоволен игрой 23-летнего футболиста, который провел 36 матчей в футболке «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В услугах Судакова заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии. «Бенфика» рассмотрит все предложения о трансфере, но попытается покрыть расходы, затраченные при приобретении украинца.

Кроме футболиста сборной Украины на трансфер будут выставлены защитник Сидни Кабрал, опорный полузащитник Ману Силва, вингер Брума и форвард Франьо Иванович.

