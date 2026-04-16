  4. Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины
16 апреля 2026, 18:27 | Обновлено 16 апреля 2026, 18:35
1008
3

Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины

Именитый португальский специалист больше не заинтересован в услугах Георгия Судакова

16 апреля 2026, 18:27 | Обновлено 16 апреля 2026, 18:35
1008
3 Comments
Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо решил отказаться от услуг полузащитника сборной Украины Георгия Судакова после завершения нынешнего сезона.

Тренерский штаб лиссабонского клуба недоволен игрой 23-летнего футболиста, который провел 36 матчей в футболке «орлов», в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В услугах Судакова заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии. «Бенфика» рассмотрит все предложения о трансфере, но попытается покрыть расходы, затраченные при приобретении украинца.

Кроме футболиста сборной Украины на трансфер будут выставлены защитник Сидни Кабрал, опорный полузащитник Ману Силва, вингер Брума и форвард Франьо Иванович.

По теме:
В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике
Карпаты усилятся украинским защитником летом
Манчестер Юнайтед попрощается с голкипером. Соглашение достигнуто
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 09:23 24
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря

Ди Канио бился головой об стол, рассуждая о будущем итальянского футбола
Футбол | 16 апреля 2026, 18:23 0
Ди Канио бился головой об стол, рассуждая о будущем итальянского футбола
Ди Канио бился головой об стол, рассуждая о будущем итальянского футбола

Эксперт разбил голову в кровь, отвечая на вопрос

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16.04.2026, 08:22
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Футбол | 16.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Футбол | 16.04.2026, 11:34
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
А що таке? Виявляється, в Португалії грати, це не з умовним Вересом феєрити? На відміну від вітчизняних "експертів" в Португалії розуміють і бачать, що "Король голий"!
Бо Судаков, як і допінгіст Мудрик тільки бездумно по полю бігає і все.
Судаков ніякий .рівень не вище мудрика
Популярные новости
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 11
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 1
Другие виды
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 49
Футбол
