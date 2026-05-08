Маркевича, Мальдеру и Йовичевича не видели в УАФ после увольнения Реброва

Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Шевченко до сих пор не объявили о назначении нового тренера национальной команды после увольнения Сергея Реброва.

Глава УАФ обещал, что до конца апреля футбольное сообщество узнает, кто возглавит «сине-желтых» – фаворитом на эту должность считается итальянский специалист Андреа Мальдера.

Однако, сообщается, что ни один из претендентов не посещал Дом футбола УАФ за последнее время:

«В Доме футбола на правах анонимности рассказали, что в его стенах не видели ни Маркевича, ни Мальдеру, ни Йовичевича. Это означает, что либо переговоры с потенциальными кандидатами еще вообще не проводились, либо их проводят инкогнито.

Сейчас ситуация выглядит так, что большинство футбольных специалистов, экспертов, функционеров, тренеров и болельщиков хотят видеть на должности главного тренера сборной Мирона Маркевича.

Однако президент УАФ предпочитает видеть на этом посту своего друга-итальянца», – рассказал источник.