Маркевича, Мальдеру и Йовичевича не видели в УАФ после увольнения Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Шевченко до сих пор не объявили о назначении нового тренера национальной команды после увольнения Сергея Реброва.

Глава УАФ обещал, что до конца апреля футбольное сообщество узнает, кто возглавит «сине-желтых» – фаворитом на эту должность считается итальянский специалист Андреа Мальдера.

Однако, сообщается, что ни один из претендентов не посещал Дом футбола УАФ за последнее время:

«В Доме футбола на правах анонимности рассказали, что в его стенах не видели ни Маркевича, ни Мальдеру, ни Йовичевича. Это означает, что либо переговоры с потенциальными кандидатами еще вообще не проводились, либо их проводят инкогнито.

Сейчас ситуация выглядит так, что большинство футбольных специалистов, экспертов, функционеров, тренеров и болельщиков хотят видеть на должности главного тренера сборной Мирона Маркевича.

Однако президент УАФ предпочитает видеть на этом посту своего друга-итальянца», – рассказал источник.

відома причина чому всі перечислені особи в замітці і в коментах
були відсутні в будинку УАФ. 
президент УАФ в Лонд0ні запізднився на літак...  )
Та хіба тільки їх? Шовковського не бачили, Турана. Сабо з Леоненком. Клоппа ніяк не знайдуть. Не бачили Ахметова, Ярославського і Коломойського. Абрамовича. Трампа, Зеленського, Путіна й аятолу-сина. В кого не плюнь - нікого не бачили.
До речі, а Реброва бачили після звільнення? 
Проблема маркевича в.... 
1.возраст
2.он имеет свое видение игры, построения команды, не станет действовать в угоду других
3.он не входит в ближайщее окружение динамы, ни кум, ни сват, ни динамовское сердце
Значит его не выберут. 
Матч проти Польщі 31.03.26. Залишилось 3 тижня.
