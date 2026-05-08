Маркевича, Мальдеру и Йовичевича не видели в УАФ после увольнения Реброва
Существует вероятность, что переговоры о назначении нового тренера еще не проводились
Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Шевченко до сих пор не объявили о назначении нового тренера национальной команды после увольнения Сергея Реброва.
Глава УАФ обещал, что до конца апреля футбольное сообщество узнает, кто возглавит «сине-желтых» – фаворитом на эту должность считается итальянский специалист Андреа Мальдера.
Однако, сообщается, что ни один из претендентов не посещал Дом футбола УАФ за последнее время:
«В Доме футбола на правах анонимности рассказали, что в его стенах не видели ни Маркевича, ни Мальдеру, ни Йовичевича. Это означает, что либо переговоры с потенциальными кандидатами еще вообще не проводились, либо их проводят инкогнито.
Сейчас ситуация выглядит так, что большинство футбольных специалистов, экспертов, функционеров, тренеров и болельщиков хотят видеть на должности главного тренера сборной Мирона Маркевича.
Однако президент УАФ предпочитает видеть на этом посту своего друга-итальянца», – рассказал источник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
були відсутні в будинку УАФ.
президент УАФ в Лонд0ні запізднився на літак... )
До речі, а Реброва бачили після звільнення?
1.возраст
2.он имеет свое видение игры, построения команды, не станет действовать в угоду других
3.он не входит в ближайщее окружение динамы, ни кум, ни сват, ни динамовское сердце
Значит его не выберут.