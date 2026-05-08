  4. Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
Украина. Первая лига
08 мая 2026, 16:22 |
2146
2

«Агробизнес» из Волочиска не горит желанием играть в Премьер-лиге и может уступить свое место

ФК Агробизнес Волочиск

Клуб Первой лиги, который претендуют на повышение в классе, может отказаться от борьбы за выход в элитный дивизион. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

«Агробизнес» из Волочиска занимает четвертое место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в стыковых матчей против команды из Премьер-лиги.

Однако, представитель Первой лиги не горит желанием подниматься в элитный дивизион чемпионата Украины и может отказаться от участия в плей-офф, уступив свое место конкуренту.

Сообщается, что вместо «Агробизнеса» в стыках может сыграть «Ингулец», который разместился на пятой позиции, а его соперником с высокой вероятностью станет либо «Кудровка», либо «Рух».

Подопечные Александра Чижевского проведут четыре игры до завершения чемпионата – против ФК «Пробой», «Виктории» из Сум, ивано-франковского «Прикарпатья» и «Чернигова».

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 26 23 3 0 58 - 18 09.05.26 13:00 Буковина - Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег 72
2 Черноморец 26 17 6 3 38 - 17 09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец 57
3 Левый берег 26 16 5 5 40 - 19 08.05.26 16:00 Левый берег - ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег 53
4 Агробизнес 26 14 4 8 33 - 26 10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес 46
5 Ингулец 26 11 8 7 36 - 26 10.05.26 15:00 Виктория - Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец 41
6 Виктория 26 10 5 11 35 - 32 10.05.26 15:00 Виктория - Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория 35
7 ЮКСА 26 9 6 11 26 - 30 08.05.26 16:00 Левый берег - ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес 33
8 Прикарпатье 26 8 8 10 29 - 31 10.05.26 13:00 Прикарпатье - Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье 32
9 Нива Тернополь 26 7 9 10 21 - 26 09.05.26 16:30 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье 30
10 Чернигов 25 8 5 12 26 - 29 09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов 29
11 Пробой 26 8 5 13 27 - 34 10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой 29
12 Феникс-Мариуполь 26 7 7 12 26 - 32 09.05.26 16:30 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп 28
13 Ворскла 26 7 6 13 20 - 27 09.05.26 13:00 Буковина - Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой 27
14 Металлист 25 7 6 12 23 - 32 09.05.26 14:30 Металлист - Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов 27
15 Подолье 26 4 7 15 18 - 39 09.05.26 14:30 Металлист - Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория 19
16 Металлург Зп 26 3 6 17 15 - 53 10.05.26 13:00 Прикарпатье - Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп 15
Полная таблица

Главное что Ворскла Металлом Х и Металлом З идут во вторую лигу скопом🤣
Бізнес ФК Агробізнеса це продавати своє місце в УПЛ клубам, що йдуть за ними. Вони вже багато років займають 3-4 місця і вже багато разів відмовлялися від вишки
