Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе

Клуб Первой лиги, который претендуют на повышение в классе, может отказаться от борьбы за выход в элитный дивизион. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

«Агробизнес» из Волочиска занимает четвертое место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в стыковых матчей против команды из Премьер-лиги.

Однако, представитель Первой лиги не горит желанием подниматься в элитный дивизион чемпионата Украины и может отказаться от участия в плей-офф, уступив свое место конкуренту.

Сообщается, что вместо «Агробизнеса» в стыках может сыграть «Ингулец», который разместился на пятой позиции, а его соперником с высокой вероятностью станет либо «Кудровка», либо «Рух».

Подопечные Александра Чижевского проведут четыре игры до завершения чемпионата – против ФК «Пробой», «Виктории» из Сум, ивано-франковского «Прикарпатья» и «Чернигова».

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины: