В Шахтере объяснили поражение от Кристал Пэлас и вылет из Лиги конференций

Защитник донецкого Шахтера Педро Энрике поделился мыслями после поражения в полуфинале Лиги конференций от английского «Кристал Пэлас». Подопечные Арды Турана прекратили борьбу в шаге от финала.

«Я считаю, что этот еврокубковый сезон в нашем исполнении был отличным. К сожалению, все решили детали. В некоторых эпизодах мы не сумели сыграть правильно.

Пропустили первыми, нам пришлось отыгрываться. Затем, даже после того, как сумели сравнять счет, пропустили второй раз. Соперник тоже оборонялся на очень качественном уровне.

Поэтому я рад, что мы смогли добраться сюда. Однако, конечно, расстроен тем, что именно детали решили результат противостояния не в нашу пользу.

Это очень сильный соперник, очень тяжелый, с высококлассными футболистами, противостоять которому было крайне сложно. Как я уже отмечал ранее, детали решили ход этого противостояния, к сожалению, не в нашу пользу.

На самом деле, именно в деталях нам не удалось удержать нужный результат. Но я считаю, что мы провели две хорошие игры. Это очень ценный опыт, и я убежден, что в следующем сезоне он нам тоже понадобится.

Мы смогли многое вынести для себя, пусть и через такой печальный опыт. Однако я был рад встретиться со столь высококачественным соперником», – подытожил Энрике.