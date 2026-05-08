  4. Полузащитник Кристал Пэлас: «От этого мурашки по коже»
Лига конференций
08 мая 2026, 02:36 |
Полузащитник Кристал Пэлас: «От этого мурашки по коже»

Адам Уортон прокомментировал победу над «Шахтером»

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Адам Уортон прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это невероятно. За два года, что я здесь, «Селхерст Парк» еще никогда не был таким. Невероятная атмосфера, и сразу видно, как много это значит для южного Лондона. Это невероятное ощущение. Я его никогда не забуду.

Все в клубе хотят добиться успеха. В прошлом году мы выиграли первый трофей за 120 лет, и сейчас пытаемся завоевать еще один для болельщиков. От этого мурашки по коже, это невероятно.

В Европе чрезвычайно сложно: больше матчей, небольшой состав, в декабре и январе мы были на грани истощения, но мы пробились через это, а болельщики не предали нас. Вот такая награда нас ждет».

Дмитрий Вус Источник: BBC
