  4. ВИДЕО. Adidas выпустил лучшую футбольную рекламу года?
08 мая 2026, 00:11 | Обновлено 08 мая 2026, 00:22
ВИДЕО. Adidas выпустил лучшую футбольную рекламу года?

Тимоти Шаламе собирает команду...

Youtube. Джуд Беллингем, Ламин Ямаль и Тимоти Шаламе

Adidas презентовал новый короткометражный фильм с участием настоящего звездного состава футбольного мира. В ролике снялись Лионель Месси, Ламин Ямаль, Джуд Беллингем и другие.

Главную роль в видео исполнил известный актер Тимоти Шаламе, от имени которого ведется история о невероятной уличной команде, которую никто не может обыграть. Атмосфера видео вдохновлена эстетикой 1990-х годов – с характерным саундтреком, ретро-визуалом и стилизованными прическами.

Отдельное внимание фанатов привлекло появление легенд футбола – Алессандро Дель Пьеро, Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм появились в необычном AI-формате.

Видео быстро стало вирусным в соцсетях – всего за первые 10 часов после релиза ролик собрал сотни тысяч реакций и активно распространяется среди футбольных фанатов.

В комментариях пользователи называют рекламу «легендарной», «лучшим футбольным роликом года» и отмечают вайб культовых реклам 90-х и начала 2000-х.

Максим Лапченко Источник: YouTube
Дійсно крута. 👍
