Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»
Лига конференций
08 мая 2026, 00:42 | Обновлено 08 мая 2026, 01:40
548
0

Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»

Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Шахтером»

08 мая 2026, 00:42 | Обновлено 08 мая 2026, 01:40
548
0
Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»
УЕФА. Оливер Гласнер

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это было действительно захватывающе. Все могли увидеть, насколько силен «Шахтер», поэтому огромная благодарность моим игрокам. Они следуют плану и работают очень упорно.

Мы говорим о «менталитете», и если посмотреть на второй гол – трех игроков сбили, но они всегда продолжают игру. Это как нельзя лучше характеризует эту команду.

Фантастическая атмосфера. Именно ради этого ты мечтаешь стать футболистом еще маленьким мальчиком, это та награда, которую ты получаешь. Мы вместе в нашем следующем финале. Невероятно, что эта группа делает для «Кристал Пэлас».

Перед матчем мы показали нашим игрокам три отрывка из первого матча; это были не футбольные моменты. Мы показали им менталитет, как они боролись друг за друга, преданность команде. Мы показали им, как трое центральных защитников и Дин Хендерсон прыгают, прижимаясь грудью, празднуя вместе. Это невероятно.

Я разговаривал с председателем клуба Стивом Перишем ранее, он всегда заходит в мой кабинет перед матчем, когда игроки разминаются. Я спросил его: «Думал ли ты когда-нибудь, что мы будем играть в полуфинале европейского турнира на «Селхерст Парк»?» Он ответил: «Нет». Я сказал: «Когда мы впервые разговаривали три года назад, я об этом не думал». Вот чего можно достичь, если упорно работать и держаться вместе в трудные моменты — а у нас было несколько трудных моментов — но вокруг нас всегда было больше шума, чем внутри. Когда вы держитесь вместе в трудные моменты, это возможно, и вы получаете награду».

По теме:
Страсбург – Райо – 0:1 (0:2). Незабитый пенальти на 90+4. Видеообзор матча
Украинец – лучший. Названы оценки игроков за игру Кристал Пэлас – Шахтер
ФОТО. Поражение, за которое не стыдно: статистика матча Пэлас – Шахтер
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер Оливер Гласнер пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: BBC
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07 мая 2026, 07:55 10
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча
Футбол | 08.05.2026, 00:34
Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча
Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко
Футбол | 07.05.2026, 21:01
Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко
Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем