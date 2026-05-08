Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это было действительно захватывающе. Все могли увидеть, насколько силен «Шахтер», поэтому огромная благодарность моим игрокам. Они следуют плану и работают очень упорно.

Мы говорим о «менталитете», и если посмотреть на второй гол – трех игроков сбили, но они всегда продолжают игру. Это как нельзя лучше характеризует эту команду.

Фантастическая атмосфера. Именно ради этого ты мечтаешь стать футболистом еще маленьким мальчиком, это та награда, которую ты получаешь. Мы вместе в нашем следующем финале. Невероятно, что эта группа делает для «Кристал Пэлас».

Перед матчем мы показали нашим игрокам три отрывка из первого матча; это были не футбольные моменты. Мы показали им менталитет, как они боролись друг за друга, преданность команде. Мы показали им, как трое центральных защитников и Дин Хендерсон прыгают, прижимаясь грудью, празднуя вместе. Это невероятно.

Я разговаривал с председателем клуба Стивом Перишем ранее, он всегда заходит в мой кабинет перед матчем, когда игроки разминаются. Я спросил его: «Думал ли ты когда-нибудь, что мы будем играть в полуфинале европейского турнира на «Селхерст Парк»?» Он ответил: «Нет». Я сказал: «Когда мы впервые разговаривали три года назад, я об этом не думал». Вот чего можно достичь, если упорно работать и держаться вместе в трудные моменты — а у нас было несколько трудных моментов — но вокруг нас всегда было больше шума, чем внутри. Когда вы держитесь вместе в трудные моменты, это возможно, и вы получаете награду».