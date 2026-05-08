Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций
Лига конференций
08 мая 2026, 00:28 | Обновлено 08 мая 2026, 00:29
282
0

В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций

Донецкий клуб показал желания и способности

08 мая 2026, 00:28 | Обновлено 08 мая 2026, 00:29
282
0
В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций
УЕФА

Репортер УЕФА Джонни Коффи прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в ответном матче полуфинала Лиги конференций сезона 2025/26 против лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч):

«Кристал Пэлас» вышел в финал европейского турнира! В их первом сезоне в Лиге конференций были и взлеты, и падения, но команда пробилась дальше, а в четвертьфинале против «Фиорентины» наконец-то нашла свою игру.

В этой серии 1/2 финала они играли с таким же задором, продемонстрировав убийственную эффективность, чтобы победить команду «Шахтера», полную решимости и мастерства. Гол Исмаили Сарра успокоил нервы во втором тайме, и «орлы» после этого великолепно защищались».

По теме:
В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер УЕФА
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07 мая 2026, 15:00 54
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07 мая 2026, 07:38 12
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Футбол | 07.05.2026, 22:26
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
07.05.2026, 07:55 10
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем