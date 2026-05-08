В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций

Репортер УЕФА Джонни Коффи прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в ответном матче полуфинала Лиги конференций сезона 2025/26 против лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч):

«Кристал Пэлас» вышел в финал европейского турнира! В их первом сезоне в Лиге конференций были и взлеты, и падения, но команда пробилась дальше, а в четвертьфинале против «Фиорентины» наконец-то нашла свою игру.

В этой серии 1/2 финала они играли с таким же задором, продемонстрировав убийственную эффективность, чтобы победить команду «Шахтера», полную решимости и мастерства. Гол Исмаили Сарра успокоил нервы во втором тайме, и «орлы» после этого великолепно защищались».