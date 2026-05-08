Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вы сейчас чувствуете то же, что и я». Игрок Баварии обратился к фанатам
Лига чемпионов
08 мая 2026, 02:10 | Обновлено 08 мая 2026, 02:11
57
0

«Вы сейчас чувствуете то же, что и я». Игрок Баварии обратился к фанатам

Александар Павлович прокомментировал ничью против «ПСЖ»

08 мая 2026, 02:10 | Обновлено 08 мая 2026, 02:11
57
0
«Вы сейчас чувствуете то же, что и я». Игрок Баварии обратился к фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Павлович

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович прокомментировал ничью с парижским «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Дорогие болельщики. Я знаю, что вы сейчас чувствуете то же самое, что и я. Разочарование огромное. Мы все хотели выйти в финал. К сожалению, в этом году нам это не удалось. Однако мы – «Бавария» Мюнхен, и мы никогда не сдаемся. Мы извлечем из этого уроки. Вложим все силы в упорную работу, и в следующем году мы снова вместе пойдем в атаку.

Давайте вместе позитивно завершим этот тяжелый сезон и вместе выиграем оставшиеся матчи в Бундеслиге и финал в Берлине. Как всегда, большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Нас ждет много радости в будущем. Mia San Mia».

По теме:
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Александар Павлович
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 07 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07 мая 2026, 19:32 104
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану

Соперник был сильнее в серии буллитов

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07.05.2026, 07:55
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Ризнык рассказал, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из ЛК
Футбол | 08.05.2026, 02:19
Ризнык рассказал, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из ЛК
Ризнык рассказал, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из ЛК
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 23:51
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 3
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем