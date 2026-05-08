«Вы сейчас чувствуете то же, что и я». Игрок Баварии обратился к фанатам

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович прокомментировал ничью с парижским «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Дорогие болельщики. Я знаю, что вы сейчас чувствуете то же самое, что и я. Разочарование огромное. Мы все хотели выйти в финал. К сожалению, в этом году нам это не удалось. Однако мы – «Бавария» Мюнхен, и мы никогда не сдаемся. Мы извлечем из этого уроки. Вложим все силы в упорную работу, и в следующем году мы снова вместе пойдем в атаку.

Давайте вместе позитивно завершим этот тяжелый сезон и вместе выиграем оставшиеся матчи в Бундеслиге и финал в Берлине. Как всегда, большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Нас ждет много радости в будущем. Mia San Mia».