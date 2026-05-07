Легенда турецкого футбола: «Зубков был невероятен»
Нихат Кахведжи выразил мнение о форме Александра Зубкова
Легендарный турецкий форвард и эксперт Нихат Кахведжи дал свою оценку текущей игровой форме украинского флангового полузащитника местного «Трабзонспора» и сборной Украины Александра Зубкова.
«Трабзонспор» в следующем туре чемпионата Турции сыграет против стамбульского «Бешикташа». Кахведжи вспомнил, что Зубков хорошо проявил себя в предыдущей игре с «орлами» (3:3), где он забил гол, и предположил, что украинец может стать ключевым в этой встрече.
«Зубков был невероятным в первом матче «Трабзонспора» [с «Бешикташем»]. Хорошая игра Зубкова в этом матче против «Бешикташа» может привести к победе «Трабзонспора».
29-летний Зубков в текущем сезоне забил три гола и сделал 11 результативных передач в 34 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
