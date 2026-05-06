Турция06 мая 2026, 18:52 | Обновлено 06 мая 2026, 19:17
Зубков вошел в престижный рейтинг в Турции
Украинец занял третье место по количеству ключевых передач
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков стал одним из лидеров чемпионата Турции по количеству ключевых передач в сезоне 2025/26.
На счету украинца 66 передач, что является третьим результатом после Александра Максима из «Газиантепа» (94) и Оркуна Кёкчу из «Бешикташа» (83).
В текущем сезоне Зубков провел за первую команду «Трабзонспора» 34 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
