Зубков вошел в престижный рейтинг в Турции

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков стал одним из лидеров чемпионата Турции по количеству ключевых передач в сезоне 2025/26.

На счету украинца 66 передач, что является третьим результатом после Александра Максима из «Газиантепа» (94) и Оркуна Кёкчу из «Бешикташа» (83).

В текущем сезоне Зубков провел за первую команду «Трабзонспора» 34 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.