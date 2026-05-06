Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков вошел в престижный рейтинг в Турции
Турция
06 мая 2026, 18:52 | Обновлено 06 мая 2026, 19:17
150
0

Зубков вошел в престижный рейтинг в Турции

Украинец занял третье место по количеству ключевых передач

06 мая 2026, 18:52 | Обновлено 06 мая 2026, 19:17
150
0
Зубков вошел в престижный рейтинг в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков стал одним из лидеров чемпионата Турции по количеству ключевых передач в сезоне 2025/26.

На счету украинца 66 передач, что является третьим результатом после Александра Максима из «Газиантепа» (94) и Оркуна Кёкчу из «Бешикташа» (83).

В текущем сезоне Зубков провел за первую команду «Трабзонспора» 34 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Futbol Verileri

По теме:
В Италии расхвалили футболиста сборной Украины, который перейдет в Турцию
ФОТО. Зубков ответил на слухи о конфликте с женой
«Он нравится Моуриньо». Зубков летом может перейти в Бенфику
Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06 мая 2026, 11:19 9
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 16
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05.05.2026, 19:17
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Футбол | 06.05.2026, 18:25
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06.05.2026, 07:52
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 64
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 46
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем