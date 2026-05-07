Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Лига чемпионов
07 мая 2026, 22:26 | Обновлено 07 мая 2026, 22:37
970
2

Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?

Илья близок к первому европейскому трофею

07 мая 2026, 22:26 | Обновлено 07 мая 2026, 22:37
970
2 Comments
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный стал пятым представителем Украины, который вышел в финал престижного европейского турнира – Лиги чемпионов.

Команда украинца в полуфинале обыграла «Баварию» благодаря феерическому противостоянию – 5:4 дома и 1:1 в гостях.

Примечательно, что Илья не принял участия ни в одном матче плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, хотя парижане начали свой путь с 1/16 финала.

Последним украинцем в финале Лиги чемпионов был Андрей Лунин, который дважды выигрывал турнир с мадридским «Реалом» – в 2022 и 2024 годах. В обоих финалах Лунин оставался в запасе.

В этот список также входят Александр Зинченко, Анатолий Тимощук и Андрей Шевченко, который стал первым украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Интересно, что из десяти финалов с участием украинцев победными стали лишь четыре: две победы Лунина с «Реалом», триумф Шевченко с «Миланом» в 2003 году и победа Тимощука с «Баварией» в 2013-м.

Кроме того, Шевченко провел финал Лиги чемпионов 2008 года в запасе «Челси», Тимощук дважды оставался на скамейке «Баварии» в решающих матчах 2010 и 2013 годов, а Лунин также не сыграл ни одной минуты в своих финалах. Во всех остальных случаях украинцы выходили в стартовом составе.

Список украинцев в финале Лиги чемпионов:

  • Андрей Шевченко – дважды с «Миланом» (2003, 2005) и с «Челси» (2008)
  • Анатолий Тимощук – трижды с «Баварией» (2010, 2012, 2013)
  • Александр Зинченко – «Манчестер Сити» (2021)
  • Андрей Лунин – дважды с «Реалом» Мадрид (2022, 2024)
  • Илья Забарный – ПСЖ (2026)
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал диагноз Вальверде после драки с Чуамени
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Илья Забарный ПСЖ Лига чемпионов Андрей Лунин Бавария Реал Мадрид статистика Анатолий Тимощук Андрей Шевченко Милан Александр Зинченко Манчестер Сити
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Футбол | 07 мая 2026, 22:28 0
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо

Президент клуба поздравил Шпакова

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07 мая 2026, 07:38 12
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07.05.2026, 07:03
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии
Футбол | 07.05.2026, 15:17
За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии
За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Когда надо стату подтянуть,то тут и Тимощук подойдет
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 9
Бокс
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем