Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный стал пятым представителем Украины, который вышел в финал престижного европейского турнира – Лиги чемпионов.

Команда украинца в полуфинале обыграла «Баварию» благодаря феерическому противостоянию – 5:4 дома и 1:1 в гостях.

Примечательно, что Илья не принял участия ни в одном матче плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, хотя парижане начали свой путь с 1/16 финала.

Последним украинцем в финале Лиги чемпионов был Андрей Лунин, который дважды выигрывал турнир с мадридским «Реалом» – в 2022 и 2024 годах. В обоих финалах Лунин оставался в запасе.

В этот список также входят Александр Зинченко, Анатолий Тимощук и Андрей Шевченко, который стал первым украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Интересно, что из десяти финалов с участием украинцев победными стали лишь четыре: две победы Лунина с «Реалом», триумф Шевченко с «Миланом» в 2003 году и победа Тимощука с «Баварией» в 2013-м.

Кроме того, Шевченко провел финал Лиги чемпионов 2008 года в запасе «Челси», Тимощук дважды оставался на скамейке «Баварии» в решающих матчах 2010 и 2013 годов, а Лунин также не сыграл ни одной минуты в своих финалах. Во всех остальных случаях украинцы выходили в стартовом составе.

Список украинцев в финале Лиги чемпионов: