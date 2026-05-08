Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов благодаря результативной игре и стремительному прогрессу.

По информации источника, за молодым форвардом внимательно следят сразу несколько клубов Бундеслиги. Наибольший интерес к украинцу проявляют «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг».

Интересно, что ранее цвета дортмундской «Боруссии» защищал нынешний партнер Пономаренко по киевскому клубу Андрей Ярмоленко.

В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.

