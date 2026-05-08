Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
На украинца претендует «Боруссия»
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов благодаря результативной игре и стремительному прогрессу.
По информации источника, за молодым форвардом внимательно следят сразу несколько клубов Бундеслиги. Наибольший интерес к украинцу проявляют «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг».
Интересно, что ранее цвета дортмундской «Боруссии» защищал нынешний партнер Пономаренко по киевскому клубу Андрей Ярмоленко.
В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.
Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
він вже в Англії чи в Італії?
Таке враження що пише дитина, яка ще не народилася, коли Ярмоленко грав за Борусію і цього не бачила і не знає про що говорить, черпаючи сухі факти з Вікіпедії, і додумуючи неіснуючих речей (видно з фантазією усе ок).
Так, мля, Ярмола феєрив, що його продали через аж...1 сезон у "супер ТОП клуб".... Вест Гем...
Що ви "ліпите", sport.ua? Від ваших заголовків вже ригати хочеться!!