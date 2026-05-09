09 мая 2026, 00:32 | Обновлено 09 мая 2026, 01:01
Реал придумал беспрецедентное наказание для Вальверде и Тчуамени

Клуб может отстранить игроков на срок до 20 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде

В «Реале» серьезно отреагировали на конфликт между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который произошел во время тренировки команды.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес остался крайне недоволен инцидентом. В мадридском клубе уже открыли дисциплинарное производство в отношении обоих игроков, а руководство готовит для них максимально жесткое наказание в соответствии с внутренним регламентом.

В клубе рассматривают не только крупные финансовые штрафы и возможное отстранение игроков до 20 матчей, но и более серьезные дисциплинарные меры. По данным источников, в «Реале» не исключают даже продажу одного из футболистов в будущем, если ситуация будет негативно влиять на атмосферу в команде.

Также сообщается, что проблемы в раздевалке мадридцев накапливались на протяжении всего сезона, который команда фактически завершает без трофеев. Внутри коллектива якобы возникли серьезные разногласия, а часть футболистов находится в напряженных отношениях как между собой, так и с тренерским штабом.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
