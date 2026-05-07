Ужасные вести. Звезда Реала потерял память после драки, не сыграет с Барсой

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, после тренировки вспыхнула драка. В результате удара Тчуамени Вальверде оказался в больнице.

Как сообщает журналист Абрахам Ромеро, 27-летний футболист частично потерял память после драки. Врачи рекомендуют ему не тренироваться и не играть как минимум неделю, что делает невозможным его участие в ближайшем матче 35-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

Матч «Барселона» – «Реал» Мадрид состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени.