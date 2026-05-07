Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасные вести. Звезда Реала потерял память после драки, не сыграет с Барсой
Испания
07 мая 2026, 20:41 | Обновлено 07 мая 2026, 21:23
2750
0

Ужасные вести. Звезда Реала потерял память после драки, не сыграет с Барсой

Федерико Вальверде серьезно пострадал из-за удара Орельена Тчуамени

07 мая 2026, 20:41 | Обновлено 07 мая 2026, 21:23
2750
0
Ужасные вести. Звезда Реала потерял память после драки, не сыграет с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, после тренировки вспыхнула драка. В результате удара Тчуамени Вальверде оказался в больнице.

Как сообщает журналист Абрахам Ромеро, 27-летний футболист частично потерял память после драки. Врачи рекомендуют ему не тренироваться и не играть как минимум неделю, что делает невозможным его участие в ближайшем матче 35-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

Матч «Барселона» – «Реал» Мадрид состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Двух футболистов Реала отстранили от футбола
Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
В Испании сообщили причину скандальной драки Вальверде и Тчуамени
драка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Барселона Барселона - Реал
Дмитрий Вус Источник: El Mundo
Оцените материал
(69)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист сообщил, ждать ли возвращения Шовковского в сборную Украины
Футбол | 07 мая 2026, 19:19 0
Журналист сообщил, ждать ли возвращения Шовковского в сборную Украины
Журналист сообщил, ждать ли возвращения Шовковского в сборную Украины

Украинская ассоциация футбола на рассматривает сотрудничество с бывшим тренером «Динамо»

ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2026, 15:32 21
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ

Матвей невнятно высказался после матча против «Баварии»

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 9
Бокс
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем