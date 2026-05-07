Кейн повторил бомбардирский рекорд Баварии в XXI веке
Англичанин забил 55 голов за мюнхенцев в сезоне во всех турнирах
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил достижение Роберта Левандовски по количеству забитых мячей за клуб в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке.
Произошло это в полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.
Этот гол стал для англичанина 55-м в сезоне 2025/26 во всех соревнованиях.
Столько же голов забил польский нападающий Роберт Левандовски в сезоне 2019/20.
Если считать всю историю Баварии, то рекорд клуба принадлежит легендарному Герду Мюллеру, который в сезоне 1972/73 забил 66 голов.
Лучшие бомбардиры Баварии в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке
- 55 – Роберт Левандовски (Польша), 2019/20, 47 матчей
- 55 – Гарри Кейн (Англия), 2025/26, 48 матчей
- 50 – Роберт Левандовски (Польша), 2021/22, 46 матчей
- 48 – Роберт Левандовски (Польша), 2020/21, 40 матчей
- 44 – Гарри Кейн (Англия), 2023/24, 45 матчей
- 43 – Роберт Левандовски (Польша), 2016/17, 47 матчей
- 42 – Роберт Левандовски (Польша), 2015/16, 51 матч
- 41 – Роберт Левандовски (Польша), 2017/18, 48 матчей
- 41 – Гарри Кейн (Англия), 2024/25, 51 матч
- 41 – Марио Гомес (Германия), 2011/12, 52 матча
