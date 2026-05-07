Кейн повторил бомбардирский рекорд Баварии в XXI веке

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил достижение Роберта Левандовски по количеству забитых мячей за клуб в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке.

Произошло это в полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Этот гол стал для англичанина 55-м в сезоне 2025/26 во всех соревнованиях.

Столько же голов забил польский нападающий Роберт Левандовски в сезоне 2019/20.

Если считать всю историю Баварии, то рекорд клуба принадлежит легендарному Герду Мюллеру, который в сезоне 1972/73 забил 66 голов.

Лучшие бомбардиры Баварии в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке