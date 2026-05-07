В Испании сообщили причину скандальной драки Вальверде и Тчуамени

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, вспыхнула драка после тренировки.

По информации испанского издания AS, Вальверде на протяжении всей тренировки обвинял Тчуамени в том, что тот «слил» прессе информацию об их конфликте, произошедшем 6 мая.

Тчуамени спокойно просил его прекратить, но Вальверде продолжал. Также просили остановиться несколько партнеров по команде.

В итоге француз ударил уругвайца, в результате чего тот оказался в больнице.