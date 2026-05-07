ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с главным тренером
Фабиан Хюрцелер остается в клубе
«Брайтон» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.
Новый контракт с немецким специалистом рассчитан до июня 2029 года.
Фабиан присоединился к «Брайтону» летом 2024 года из немецкого «Санкт-Паули», который он вывел в Бундеслигу.
До этого он работал в структуре «Баварии», играл в «Хоффенхайме» и «Мюнхене 1860», а также совмещал игровую и тренерскую карьеру в «Пипинсриде», где добился повышения в классе.
В настоящее время «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков и продолжая борьбу за еврокубки.
We are pleased to confirm that men’s first-team head coach Fabian Hurzeler has agreed a new three-year contract until June 2029. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов
Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств