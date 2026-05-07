Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с главным тренером
Англия
07 мая 2026, 19:59 |
38
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с главным тренером

Фабиан Хюрцелер остается в клубе

07 мая 2026, 19:59 |
38
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с главным тренером
Брайтон. Фабиан Хюрцелер

«Брайтон» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.

Новый контракт с немецким специалистом рассчитан до июня 2029 года.

Фабиан присоединился к «Брайтону» летом 2024 года из немецкого «Санкт-Паули», который он вывел в Бундеслигу.

До этого он работал в структуре «Баварии», играл в «Хоффенхайме» и «Мюнхене 1860», а также совмещал игровую и тренерскую карьеру в «Пипинсриде», где добился повышения в классе.

В настоящее время «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков и продолжая борьбу за еврокубки.

По теме:
Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Нойер. Переговоры уже идут
Фабиан Хюрцелер Брайтон продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Брайтон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07 мая 2026, 00:05 65
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене

Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов

Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07 мая 2026, 07:32 3
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07.05.2026, 17:53
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Футбол | 07.05.2026, 19:20
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07.05.2026, 07:03
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 82
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем