Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочу быть туда втянутым. Я такого раньше не видел»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о матче «Баварии» и «ПСЖ» (1:1) в Лиге чемпионов.

– В каких компонентах парижане больше всего превосходили?

– В тактике. Гости, открыв счёт, вроде бы и позволяли мюнхенцам многое, играя низко в обороне, однако делали это очень компактно и были готовы при малейшей возможности выбегать в контратаку. Я даже не припомню, когда раньше тот же Кварацхелия так отработал на своей половине поля. Поэтому гости не позволяли мюнхенцам создавать свободные зоны у своих ворот, образно говоря, перекрыв кислород лидерам хозяев Олисе и Диасу. Они продемонстрировали, как нужно играть против Олисе, нейтрализовав его благодаря идеальной подстраховке.

Также гости заставляли подопечных Венсана Компани нервничать, потому что те чувствовали, что каждая ошибка может стоить очень дорого.

Преимущество парижан в командной скорости сомнений не вызывало, они идеально выбегали на чужую половину поля и были ближе к тому, чтобы забить второй раз, чем хозяева — спастись от поражения.

– После финального свистка многие эксперты утверждали, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота гостей за игру рукой Жоау Невеша.

– Я не хочу втягиваться в эту дискуссию. Знаете, раньше все было просто: мяч попал в руку – пенальти, сейчас есть целая куча замечаний, когда арбитр в таких эпизодах должен указывать на 11-метровую отметку, а когда – нет. Все же, на мой взгляд, даже если бы «Бавария», реализовав пенальти, сравняла счет, это не помогло бы склонить чашу весов в свою сторону. Игра ПСЖ производила более целостное впечатление, чувствовалось, что гости в случае необходимости могли бы прибавить.