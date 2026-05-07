Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
Лига чемпионов
07 мая 2026, 20:47 |
614
0

Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99

Андрей Шевченко вспомнил Лигу чемпионов почти 30-летней давности

07 мая 2026, 20:47 |
614
0
Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
Динамо. Валерий Лобановский

В сезоне 1998/99 киевское «Динамо» блистало в Лиге чемпионов и остановилось за шаг до финала, не сумев пройти «Баварию». Один из членов той команды, Андрей Шевченко, назвал факторы успеха.

«Когда я вспоминаю то время, отношения между нами, игроками, я думаю, ключом к успеху той команды было то, что в ней было много местных игроков, мы играли вместе в молодежных командах. Нас было около 7 или 8 игроков в той команде, которые росли вместе. Мы очень хорошо знали друг друга. Кроме того, у нас были опытные и талантливые игроки.

Талант был, и главное, я думаю, это то, что у нас был такой замечательный тренер, который нами руководил, Валерий Лобановский. Он, вероятно, был одной из самых важных фигур в украинском футболе, как тренер. У него был невероятный послужной список, и работа с ним действительно изменила жизни многих. Играя вместе и имея такого замечательного лидера, мы показывали очень хорошие результаты», – заявил Шевченко.

Тогда «Динамо» прошло «Барри Таун» с общим счетом 10:1, по пенальти одолело «Спарту», а на групповой стадии заняло первое место в квартете с «Лансом», «Арсеналом» и «Панатинаикосом». Далее были 1:1 и 2:0 с «Реалом» и 3:3 и 0:1 с «Баварией». Шевченко стал лучшим бомбардиром того сезона Лиги чемпионов.

По теме:
СКОУЛЗ: Скучный Арсенал не ровня великим командам МЮ
Ужасные вести. Звезда Реала потерял память после драки, не сыграет с Барсой
В Испании сообщили причину скандальной драки Вальверде и Тчуамени
Динамо Киев Валерий Лобановский Андрей Шевченко Бавария Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2026, 15:32 21
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ

Матвей невнятно высказался после матча против «Баварии»

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07 мая 2026, 07:55 8
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Футбол | 07.05.2026, 19:20
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем