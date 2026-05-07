Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99

В сезоне 1998/99 киевское «Динамо» блистало в Лиге чемпионов и остановилось за шаг до финала, не сумев пройти «Баварию». Один из членов той команды, Андрей Шевченко, назвал факторы успеха.

«Когда я вспоминаю то время, отношения между нами, игроками, я думаю, ключом к успеху той команды было то, что в ней было много местных игроков, мы играли вместе в молодежных командах. Нас было около 7 или 8 игроков в той команде, которые росли вместе. Мы очень хорошо знали друг друга. Кроме того, у нас были опытные и талантливые игроки.

Талант был, и главное, я думаю, это то, что у нас был такой замечательный тренер, который нами руководил, Валерий Лобановский. Он, вероятно, был одной из самых важных фигур в украинском футболе, как тренер. У него был невероятный послужной список, и работа с ним действительно изменила жизни многих. Играя вместе и имея такого замечательного лидера, мы показывали очень хорошие результаты», – заявил Шевченко.

Тогда «Динамо» прошло «Барри Таун» с общим счетом 10:1, по пенальти одолело «Спарту», а на групповой стадии заняло первое место в квартете с «Лансом», «Арсеналом» и «Панатинаикосом». Далее были 1:1 и 2:0 с «Реалом» и 3:3 и 0:1 с «Баварией». Шевченко стал лучшим бомбардиром того сезона Лиги чемпионов.