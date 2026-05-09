Домчак принял решение о своем будущем. Получил крупную сумму
Вратарь подписал соглашение с агентством ProStar
19-летний голкипер «Карпат» Назар Домчак недавно заключил свой первый профессиональный агентский контракт с агентством ProStar, которое связывают с Вадимом Шаблием.
Сообщается, что вместе с подписанием соглашения Домчак получил и солидный бонус от агентской компании. Сумма выплаты превысила 50 тысяч долларов только за подпись футболиста под контрактом.
Подобная практика довольно распространена в футбольной среде, особенно когда речь идет о перспективных молодых игроках, которых агентства рассматривают как инвестицию в будущее.
