07 мая 2026, 19:18 | Обновлено 07 мая 2026, 19:56
В США обсуждают налог на ставки во время ЧМ-2026

В Нью-Джерси рассчитывают компенсировать расходы на проведение турнира

NBC Sports

В штате Нью-Джерси рассматривают введение временного 10% налога на онлайн-ставки на матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Законопроект HB4838 направлен на покрытие расходов, связанных с проведением восьми матчей турнира, включая финал на стадионе MetLife.

Помимо налога на ставки, власти предлагают временные сборы с гостиниц, продаж в районе Медоулендс и поездок на такси к стадиону. Все средства планируется направить на подготовку к турниру.

По оценкам, новый сбор может принести штату около 2,4 млн долларов. Законопроект также предусматривает налоговые вычеты для жителей, которые будут оплачивать дополнительные сборы в период проведения чемпионата мира.

Александр Гринник Источник
