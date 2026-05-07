В США обсуждают налог на ставки во время ЧМ-2026
В Нью-Джерси рассчитывают компенсировать расходы на проведение турнира
В штате Нью-Джерси рассматривают введение временного 10% налога на онлайн-ставки на матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Законопроект HB4838 направлен на покрытие расходов, связанных с проведением восьми матчей турнира, включая финал на стадионе MetLife.
Помимо налога на ставки, власти предлагают временные сборы с гостиниц, продаж в районе Медоулендс и поездок на такси к стадиону. Все средства планируется направить на подготовку к турниру.
По оценкам, новый сбор может принести штату около 2,4 млн долларов. Законопроект также предусматривает налоговые вычеты для жителей, которые будут оплачивать дополнительные сборы в период проведения чемпионата мира.
