  4. Фрэнк ХЕНУДА: «Ассистент Гвардиолы сказал, что восхищался Шахтером»
07 мая 2026, 18:58 |
Фрэнк ХЕНУДА: «Ассистент Гвардиолы сказал, что восхищался Шахтером»

«Горняков» хвалят за работу с бразильскими талантами

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Родольфо Борель (справа)

Агент и селекционер Фрэнк Хенуда, специализирующийся на бразильском рынке и несколько десятилетий помогающий там работать «Шахтеру», рассказал о том, как получил похвалу в свой адрес и услышал ее в адрес «горняков» от бывшего ассистента Жузепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Родольфо Борреля.

«Недавно во France Football вышла большая статья, которая действительно помогла мне объяснить, чем я хочу заниматься. Чуть позже я встретился с Родольфо Боррелем, который был помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити». Честь встретиться должна была выпасть мне, но знаете, какие первые слова он сказал? «Наконец-то я встречаюсь с легендой, потому что восхищался «Шахтером» и его молодежной академией. Каждый раз, когда я играл против них, я всегда задавался вопросом, откуда взялись эти бразильцы», – рассказал Хенуда.

55-летний Родольфо Боррель являлся ассистентом Жузепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 годы, после чего ушел работать спортивным директором в американский «Остин», где трудится и по сей день.

