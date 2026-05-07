Кудровка установила рекорд сезона УПЛ в матче с Шахтером

Игроки «Кудровки» установили рекорд сезона в УПЛ по успешности верховой борьбы.

По данным Wyscout, в матче 25-го тура против «Шахтера» (1:3) футболисты «Кудровки» выиграли 10 из 12 верховых единоборств, что составило космические 83% успешности для этого показателя. Это новый рекорд за последние два сезона в УПЛ.

До этого лучшими показателями были выиграны верховые дуэли «Шахтера» в поединке с «Эпицентром» – 78% и «Зари» в противостоянии с «Кривбассом» – 70%.