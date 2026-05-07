Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка установила рекорд сезона УПЛ в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 18:48 |
565
0

Кудровка установила рекорд сезона УПЛ в матче с Шахтером

Футболисты тогда еще Василия Баранова выиграли почти всю верховую борьбу

07 мая 2026, 18:48 |
565
0
Кудровка установила рекорд сезона УПЛ в матче с Шахтером
ФК Кудровка

Игроки «Кудровки» установили рекорд сезона в УПЛ по успешности верховой борьбы.

По данным Wyscout, в матче 25-го тура против «Шахтера» (1:3) футболисты «Кудровки» выиграли 10 из 12 верховых единоборств, что составило космические 83% успешности для этого показателя. Это новый рекорд за последние два сезона в УПЛ.

До этого лучшими показателями были выиграны верховые дуэли «Шахтера» в поединке с «Эпицентром» – 78% и «Зари» в противостоянии с «Кривбассом» – 70%.

По теме:
Воспитанник Динамо неудачно вернулся в Премьер-лигу. Перенес операцию
Стало известно, сохранит ли Полтава свой состав в случае вылета из УПЛ
ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Шахтер Василий Баранов
Руслан Полищук Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Футбол | 07 мая 2026, 19:20 1
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день

Все из-за чистки ботов в Instagram

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 10:07
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 07.05.2026, 12:19
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 9
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 82
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем