Василий БАРАНОВ: «Я уверен, что мы бы не вылетели»

Экс-тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о своем увольнении из клуба и дальнейших планах.

– Василий Анатольевич, кто был инициатором вашего ухода из «Кудровки»?

– Решение руководства. Я отношусь к нему с уважением.

– Можно было бы решить игровую кризис в последних турах?

– Я уверен, что мы бы не вылетели. Команда осталась бы в УПЛ через переходные матчи, учитывая календарь последних туров. Понимали, что тяжело будет на что-то рассчитывать (соперниками «Кудровки» будут «Колос», «Рух», ЛНЗ и «Динамо», – прим.), но я бы оставил команду в УПЛ.

– Была возможность попрощаться с командой?

– Была короткая беседа с игроками и руководством. Речь была короткой. Пожелал ребятам выполнить задачу и сохранить прописку в УПЛ.

– «Кудровка» дала вам возможность заявить о себе во взрослом футболе. Что вы для себя возьмете с этого этапа в вашей жизни?

– Я благодарен «Кудровке», которая дала шанс поработать на высоком уровне. Тренеры, игроки и руководство были единомышленниками во взглядах, и мы сделали так, что клуб, о котором никто не знал, стал конкурентным в УПЛ. Сейчас у меня будет время все проанализировать, почему эта история не получила продолжения.

– Что дальше?

– Это вопрос не ко мне. У меня нет агентов, я всегда работал сам. Я хочу работать и если работа нашего штаба кому-то откликнулась – я открыт к предложениям. Параллельно прохожу обучение на лицензию PRO. Хочется, чтобы творческий отпуск не затягивался.