Воспитанник Динамо неудачно вернулся в Премьер-лигу. Перенес операцию

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский неудачно вернулся в Премьер-лигу и получил травму в первом матче в составе «Полтавы».

В апреле 26-летний футболист присоединился к дебютанту элитного дивизиона, а в поединке против «Колосса» вышел в стартовом составе и провел на поле 76 минут.

По информации ТаТоТаке, повреждение мениска оказалось сложным и требовало хирургического вмешательства. На днях 26-летний игрок перенес операцию, которую провел опытный футбольный медик Дмитрий Скибинский.

Все расходы за хирургическое вмешательство покроет полтавский клуб. По предварительным прогнозам врачей, Билошевский вернется к тренировкам через три месяца.

Билошевский провел внушительную часть своей карьеры в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за черниговскую «Десну» и «Александрию».

Последним клубом опорного полузащитника был одесский «Черноморец», в составе которого он провел всего один матч в нынешнем сезоне. С февраля находился в статусе свободного агента.