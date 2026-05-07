  4. Воспитанник Динамо неудачно вернулся в Премьер-лигу. Перенес операцию
07 мая 2026, 19:37
Воспитанник Динамо неудачно вернулся в Премьер-лигу. Перенес операцию

Опорный полузащитник Богдан Билошевский сыграл 76 минут за «Полтаву» и травмировал мениск

ФК Динамо Киев. Богдан Билошевский

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский неудачно вернулся в Премьер-лигу и получил травму в первом матче в составе «Полтавы».

В апреле 26-летний футболист присоединился к дебютанту элитного дивизиона, а в поединке против «Колосса» вышел в стартовом составе и провел на поле 76 минут.

По информации ТаТоТаке, повреждение мениска оказалось сложным и требовало хирургического вмешательства. На днях 26-летний игрок перенес операцию, которую провел опытный футбольный медик Дмитрий Скибинский.

Все расходы за хирургическое вмешательство покроет полтавский клуб. По предварительным прогнозам врачей, Билошевский вернется к тренировкам через три месяца.

Билошевский провел внушительную часть своей карьеры в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за черниговскую «Десну» и «Александрию».

Последним клубом опорного полузащитника был одесский «Черноморец», в составе которого он провел всего один матч в нынешнем сезоне. С февраля находился в статусе свободного агента.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
