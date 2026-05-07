Маркевич спрогнозировал счет матча Кристал Пэлас – Шахтер

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал счет ответного матча между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

«Будет зафиксирована результативная ничья – 1:1 и подопечные Оливера Гласнера выйдут в следующий раунд. «Шахтер» очень многое потерял в Кракове»,– сказал Маркевич.

В первом матче «Шахтер» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3). Ответный матч запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.