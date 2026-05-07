  Маркевич спрогнозировал счет матча Кристал Пэлас – Шахтер
07 мая 2026, 17:03 | Обновлено 07 мая 2026, 18:31
Маркевич спрогнозировал счет матча Кристал Пэлас – Шахтер

Легендарный тренер не верит в успех донецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал счет ответного матча между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

«Будет зафиксирована результативная ничья – 1:1 и подопечные Оливера Гласнера выйдут в следующий раунд. «Шахтер» очень многое потерял в Кракове»,– сказал Маркевич.

В первом матче «Шахтер» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3). Ответный матч запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
сколько вам денег занесли что вы по 5 новостей в день с мнением "деда" форсите ??? 
