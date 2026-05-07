Украинский тренер: «Этот футболист Шахтера – прямо машина»

Известный украинский тренер Юрий Вирт расхвалил форварда донецкого Шахтера Лассину Траоре, но считает, что в старте против Кристал Пелас выйдет Кауан Элиас.

Сейчас мне Траоре очень нравится. Прямо машина. Действительно, выходит и демонстрирует хороший футбол, ведь находится в идеальных кондициях. Я понимаю, что, скорее всего, в стартовом составе будет Кауан Элиас, – сказал Вирт.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный матч запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.