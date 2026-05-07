Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 16:51 |
231
1

Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины

Киевский клуб пригласил фанатов на стадион имени Лобановского на поединок против «Колоса»

07 мая 2026, 16:51 |
231
1 Comments
Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В среду, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Колос» из Ковалевки.

За неделю до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о старте продажи билетов, а также пригласили своих болельщиков поддержать команду Игоря Костюка:

«Стартовала продажа билетов на предстоящий матч против «Колоса». Цена билета в зависимости от категории составит от 300 до 1 000 грн. Также работает программа лояльности для болельщиков, который желают посетить игру и являются участниками боевых действий.

По соображениям безопасности количество билетов для продажи ограничено. «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – сообщила пресс-служба клуба.

«Бело-синие» разместились на четвертой позиции, имея в своем активе 47 пунктов. Поединок с «Колосом» состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.

По теме:
Кривбасс – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем
Президент Чернигова о Кубке: «Обещаем, что тигры будут биться до конца»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос стадион Динамо им. Валерия Лобановского билеты
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07 мая 2026, 07:03 6
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Платов может остаться в сборной

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 7
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07.05.2026, 15:00
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2026, 15:12
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
наш берлінський ухилянт приїде?
Ответить
0
Популярные новости
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 82
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем