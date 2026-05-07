Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины

В среду, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Колос» из Ковалевки.

За неделю до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о старте продажи билетов, а также пригласили своих болельщиков поддержать команду Игоря Костюка:

«Стартовала продажа билетов на предстоящий матч против «Колоса». Цена билета в зависимости от категории составит от 300 до 1 000 грн. Также работает программа лояльности для болельщиков, который желают посетить игру и являются участниками боевых действий.

По соображениям безопасности количество билетов для продажи ограничено. «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – сообщила пресс-служба клуба.

«Бело-синие» разместились на четвертой позиции, имея в своем активе 47 пунктов. Поединок с «Колосом» состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.