Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины

Кандидатура Мирона Маркевича всерьёз не рассматривалась на должность главного тренера сборной Украины, несмотря на многочисленные слухи в СМИ.

Об этом рассказал журналист и комментатор Михаил Спиваковский. По его словам, легендарный украинский специалист даже не получал звонков от людей, принимавших решения в УАФ.

«Меня удивляет, что вокруг Маркевича было так много разговоров. Насколько я знаю, ему никто даже не звонил из руководства. Более того – двое ключевых людей, принимавших решение [вероятно, речь идет о Шевченко и Реброве], не воспринимали эту кандидатуру всерьез», – заявил Спиваковский.

Ранее именно Маркевича называли одним из главных претендентов на замену Сергея Реброва, однако впоследствии стало известно, что сборную Украины возглавит итальянец Андреа Мальдера.