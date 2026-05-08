Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
С тренером никто не связывался
Кандидатура Мирона Маркевича всерьёз не рассматривалась на должность главного тренера сборной Украины, несмотря на многочисленные слухи в СМИ.
Об этом рассказал журналист и комментатор Михаил Спиваковский. По его словам, легендарный украинский специалист даже не получал звонков от людей, принимавших решения в УАФ.
«Меня удивляет, что вокруг Маркевича было так много разговоров. Насколько я знаю, ему никто даже не звонил из руководства. Более того – двое ключевых людей, принимавших решение [вероятно, речь идет о Шевченко и Реброве], не воспринимали эту кандидатуру всерьез», – заявил Спиваковский.
Ранее именно Маркевича называли одним из главных претендентов на замену Сергея Реброва, однако впоследствии стало известно, что сборную Украины возглавит итальянец Андреа Мальдера.
