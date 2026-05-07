«Разговоры надоели». Игрок Баварии – об эпизоде ​​с рукой в ​​матче с ПСЖ

Игрок «Баварии» Йосип Станишич поделился эмоциями после напряженного матча против ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Поединок в Мюнхене завершился вничью (1:1), имея скандальный оттенк: арбитр проигнорировал игру рукой Жоау Невеша в штрафной площади ПСЖ.

Бригада арбитров не зафиксировала пенальти в этом эпизоде, тогда как у мюнхенцев возникли вопросы к моменту.

«Рука Невеша? Думаю, эти разговоры об игре рукой уже всем нам порядком надоели. Иногда решения принимаются так, иногда – иначе.

Вспомните, как в первом матче в пользу ПСЖ был назначен пенальти за игру рукой Альфонсо Дэвиса, хотя мяч отскочил от тела и он не был близко к нему. Такие моменты иногда решают все.

Честно говоря, я не понял, что он делал. Думаю, он и сам был немного растерян. Но в итоге не арбитр стал причиной того, что мы сегодня не победили. Мы просто не заслужили выхода дальше.

Тренер сказал нам, что мы были близки, но не судьба. Цель на следующий год остаётся неизменной: выиграть Лигу чемпионов», – заявил Йосип.