Будапешт станет 21-м городом, который примет финал Лиги чемпионов
Вспомним все города, в которых были сыграны решающие поединки турнира
Будапешт станет 21 городом в истории Лиги чемпионов, в котором состоится решающий матч турнира.
В столице Венгрии в финале сезона 2025/26 сыграют ПСЖ и Арсенал.
В этой связи вспомним все города, принимавшие главный поединок ЛЧ.
Рекордсменом является Мюнхен, в котором 4 раза проводился финал турнира. Трижды решающая игра проходила в Сен-Дени и Лондоне, дважды – в Афинах, Риме, Милане, Стамбуле, Мадриде и Лиссабоне.
Еще 12 городов, включая Будапешт в этом сезоне, принимали финал по одному разу.
Города, принимавшие финальные матчи Лиги чемпионов
- 4 – Мюнхен
- 3 – Сен-Дени, Лондон
- 2 – Афины, Рим, Милан, Стамбул, Мадрид, Лиссабон
- 1 – Вена, Амстердам, Барселона, Глазго, Манчестер, Гельзенкирхен, москва, Берлин, Кардифф, Киев, Порту, Будапешт
