Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будапешт станет 21-м городом, который примет финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2026, 11:29 | Обновлено 07 мая 2026, 11:31
183
0

Будапешт станет 21-м городом, который примет финал Лиги чемпионов

Вспомним все города, в которых были сыграны решающие поединки турнира

07 мая 2026, 11:29 | Обновлено 07 мая 2026, 11:31
183
0
Будапешт станет 21-м городом, который примет финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Будапешт станет 21 городом в истории Лиги чемпионов, в котором состоится решающий матч турнира.

В столице Венгрии в финале сезона 2025/26 сыграют ПСЖ и Арсенал.

В этой связи вспомним все города, принимавшие главный поединок ЛЧ.

Рекордсменом является Мюнхен, в котором 4 раза проводился финал турнира. Трижды решающая игра проходила в Сен-Дени и Лондоне, дважды – в Афинах, Риме, Милане, Стамбуле, Мадриде и Лиссабоне.

Еще 12 городов, включая Будапешт в этом сезоне, принимали финал по одному разу.

Города, принимавшие финальные матчи Лиги чемпионов

  • 4 – Мюнхен
  • 3 – Сен-Дени, Лондон
  • 2 – Афины, Рим, Милан, Стамбул, Мадрид, Лиссабон
  • 1 – Вена, Амстердам, Барселона, Глазго, Манчестер, Гельзенкирхен, москва, Берлин, Кардифф, Киев, Порту, Будапешт
По теме:
ВИДЕО. Пенальти было? Слова Компани и Энрике после матча Бавария – ПСЖ
Четвертый раз в ЛЧ будет финал команд во главе с тренерами из одной страны
Экс-игрок сборной Франции нашел слабое звено в матче Бавария – ПСЖ
статистика Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал ПСЖ Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины
Футбол | 07 мая 2026, 10:38 3
«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины
«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины

Нуну Фаринья поделился деталями трансферных планов Бенфики

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 06.05.2026, 19:35
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 07.05.2026, 12:19
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 3
Бокс
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 75
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем