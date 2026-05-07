Будапешт станет 21-м городом, который примет финал Лиги чемпионов

Будапешт станет 21 городом в истории Лиги чемпионов, в котором состоится решающий матч турнира.

В столице Венгрии в финале сезона 2025/26 сыграют ПСЖ и Арсенал.

В этой связи вспомним все города, принимавшие главный поединок ЛЧ.

Рекордсменом является Мюнхен, в котором 4 раза проводился финал турнира. Трижды решающая игра проходила в Сен-Дени и Лондоне, дважды – в Афинах, Риме, Милане, Стамбуле, Мадриде и Лиссабоне.

Еще 12 городов, включая Будапешт в этом сезоне, принимали финал по одному разу.

Города, принимавшие финальные матчи Лиги чемпионов