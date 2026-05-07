Арсенал и ПСЖ в восьмой раз сыграют между собой в еврокубках

В финальном матче Лиги чемпионов сезона 2025/26 встретятся лондонский Арсенал и парижский ПСЖ.

Для соперников этот матч станет 8-м между собой в еврокубках.

В предыдущих 7 встречах дважды победил Арсенал, дважды ПСЖ, еще трижды была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 8–7 в пользу Арсенала.

Все матчи между Арсеналом и ПСЖ в еврокубках