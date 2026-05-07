Лига чемпионов07 мая 2026, 00:34 | Обновлено 07 мая 2026, 01:04
Арсенал и ПСЖ в восьмой раз сыграют между собой в еврокубках
Вспомним все матчи между «канонирами» и парижанами в европейских турнирах
В финальном матче Лиги чемпионов сезона 2025/26 встретятся лондонский Арсенал и парижский ПСЖ.
Для соперников этот матч станет 8-м между собой в еврокубках.
В предыдущих 7 встречах дважды победил Арсенал, дважды ПСЖ, еще трижды была зафиксирована ничья.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 8–7 в пользу Арсенала.
Все матчи между Арсеналом и ПСЖ в еврокубках
- 1993/94: Кубок обладателей кубков, полуфинал, Арсенал – ПСЖ – 1:0–1:1
- 2016/17: Лига чемпионов, групповой этап, Арсенал – ПСЖ – 2:2–1:1
- 2024/25: Лига чемпионов, этап лиги, Арсенал – ПСЖ – 2:0
- 2024/25: Лига чемпионов, полуфинал, Арсенал – ПСЖ – 0:1–1:2
- 2025/26: Лига чемпионов, финал, Арсенал – ПСЖ
