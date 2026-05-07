  4. Игрок Боруссии Д объявил о завершении карьеры: «Плакал 10 минут»
Германия
07 мая 2026, 10:22 | Обновлено 07 мая 2026, 10:37
Игрок Боруссии Д объявил о завершении карьеры: «Плакал 10 минут»

Никлас Зюле шокировал болельщиков решением

Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

30-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле неожиданно сообщил о завершении карьеры после сезона 2025/26.

На решение опытного футболиста повлияла травма колена, которую он получил в выездном матче 30-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:2).

В последние сезоны Никлас постоянно страдает от травм: начиная с кампании 2021/22, защитник каждый год получал одно или несколько повреждений.

Самым тяжелым для Зюле стал сезон 2025/26 – из-за травм он уже пропустил 22 матча.

«Я хотел бы объявить, что этим летом завершу карьеру. Когда наш клубный врач в раздевалке в Хоффенхайме провел тест на возможный разрыв крестообразной связки, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой, а тот тоже не почувствовал никакого сопротивления – я пошел в душ и плакал десять минут. В тот момент я действительно подумал: «Это разрыв».

Когда на следующий день я прошел МРТ и услышал хорошую новость, что это все же не разрыв крестообразной связки, то на тысячу процентов понял, что это конец. Я не мог представить ничего хуже, чем радоваться жизни – быть независимым, ездить в отпуск, проводить время с детьми – и при этом смириться с третьим разрывом крестов.

То, что я пережил в свой первый год, когда мы едва не выиграли чемпионат – вечер в отеле, дорога на стадион. То, что я тогда чувствовал, я испытывал лишь один раз в жизни – перед своим первым профессиональным матчем: нервы, волнение. Перед игрой с «Майнцем» это был один из самых сильных моментов в моей жизни. Не знаю, почувствую ли я еще когда-нибудь подобный адреналин.

Когда я оглядываюсь на свои четыре года в Дортмунде, то вспоминаю множество моментов, которые мне действительно нравились. Шутки в раздевалке, стадион – мы говорим о 80 тысячах людей. Болельщики всегда тепло меня принимали. Я буду очень скучать по этому времени. По тому, насколько родным для меня стало это место.

Уже в первый день я понял, какие люди в Дортмунде: открытые, искренние, теплые. Я почувствовал с ними сильную связь. Мои дети здесь ходят в детский сад. Нам будет очень тяжело уехать», – заявил Зюле.

В «Боруссию» Дортмунд защитник перешёл летом 2022 года. С того момента Никлас провёл 109 матчей в составе «шмелей», забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Выиграть хотя бы один трофей с «Боруссией» ему не удалось, хотя у команды был шанс: в первом сезоне Зюле в клубе дортмундцы были близки к победе в Бундеслиге.

Решающим стал матч последнего тура, в котором «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» и проиграла чемпионскую гонку «Баварии» – хотя оба клуба набрали по 71 очку.

Также за свою карьеру Никлас провёл 117 матчей за «Хоффенхайм» (8 голов, 4 ассиста) и 171 матч за «Баварию» (7 голов, 5 ассистов).

Именно благодаря мюнхенцам защитник собрал солидную коллекцию трофеев: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, пять титулов Бундеслиги, два Кубка Германии и четыре Суперкубка Германии.

