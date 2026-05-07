В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 9 мая, встретятся черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо».

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Черкассы-Арена». Главным арбитром назначен Виталий Романов.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, имея в своем активе 53 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

