Тьерри АНРИ: «Молчать просто невозможно, мне трудно это понять»
Француз – о судействе в матче «Бавария» – «ПСЖ»
Легендарный французский футболист Тьерри Анри выразил недовольство работой арбитров во время матча между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен».
«Судей нужно уважать, но иногда молчать просто невозможно. «Бавария» играет дома, однако создается впечатление, что решения принимаются не в ее пользу. Один из очевидных эпизодов с пенальти проигнорировали, и еще больше удивляет то, что арбитр даже не пересмотрел момент через VAR. Для матча такого уровня это трудно понять.
До перерыва «Бавария» выглядела значительно лучше. Команда контролировала игру, создавала моменты и демонстрировала более высокую интенсивность, чем ПСЖ. Но именно такие эпизоды часто меняют ход матча», – добавил Анри.
