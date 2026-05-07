«Это просто смешно». Компани назвал причину вылета Баварии, упомянув судью

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Я понимаю, что игроки разочарованы. Думаю, мы отдали все силы. Это была игра мелочей. За последние 2 года мы 5 раз играли против ПСЖ: дважды выигрывали, дважды проигрывали, а в этот раз сыграли вничью, так что каждый раз это были именно такие матчи.

Нам нужно проанализировать некоторые эпизоды, которые решали судьи в двух матчах, что, конечно, не является оправданием для всего, но это имеет значение. Если посмотреть на оба матча, то, вероятно, слишком многое было против нас. Ребята отдали все, и мы пытались противостоять фантастической команде «ПСЖ».

Я думаю, что в отношении ситуации с рукой я понимаю правила, поэтому в первом случае мяч попал в его тело, а затем в руку. Угол съемки узкий, мяч сначала попал в тело, затем в руку. Во втором случае рука Невеша была в воздухе, мяч попал в нее. Поскольку это был его собственный партнер по команде, это не пенальти. Но если посмотреть на обе фазы, то, исходя из здравого смысла, это просто смешно. Что бы там ни было, но это смешно. Это не отражает весь матч, но в итоге все решил один гол.

А что касается второй желтой карточки для Нуну Мендеша, я думал, что рефери ее даст, но почувствовал, что он отказался, потому что понял, что уже показал ему желтую и не хотел удалять его за это. Он отвернулся в другую сторону. Я пересмотрел несколько ракурсов, но не вижу, чтобы Конрад Лаймер касался мяча рукой. Говорят, что он это сделал, так что я не знаю.

Я не согласен, что моя команда сегодня выглядела хуже. Многое из того, что «ПСЖ» делает очень хорошо, — это прессинг и пространство для атак нападающих. Не думаю, что эту часть игрового плана они смогли реализовать, потому что мы хорошо владели мячом. Мы создавали много опасных моментов, но именно в тот момент, когда нужно было подавать или отдавать последний пас, «ПСЖ» защищался очень хорошо. Это заняло у нас много времени. Счет был 1:1. Конечно, нужно упомянуть о решениях. Если бы мы выиграли этот матч, то вопрос был бы в том, что «ПСЖ» не сделал всего, что обычно делает. Есть решения, которыми мы недовольны. Но большое уважение к «ПСЖ» и поздравления.

Как команда, ты всегда должен брать на себя ответственность, выигрываешь ты или проигрываешь. У нас совершенно другое мнение относительно решений по игре рукой. Красная карточка: судя по всему, они считают, что Конрад Лаймер коснулся мяча рукой, но я не вижу кадра, который бы это подтверждал. Возможно, он есть, но я его не видел. Если вы видели явно более сильную команду, то у вас лучшее зрение, чем у меня. Я видел две равноценные команды, которые боролись изо всех сил. Эти решения арбитров не могут решать исход.

Я всегда чувствую это, мои игроки могут выиграть Лигу чемпионов. Я чувствовал это в этом году. Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала ее шесть раз. Лига чемпионов существует около 60 или 70 лет, поэтому даже для лучших команд, кроме «Реала», это обычно случается раз в 10 лет. Я не собираюсь нагружать себя дополнительным бременем, я знаю, как это тяжело. Это могло случиться в этом году. Возможно, в следующем году эти мелочи сыграют в нашу пользу».