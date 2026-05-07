С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК

В четверг, 7 мая 2026 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между лондонским «Кристал Пэлас» и донецким «Шахтером».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поражения 1:3 в первом матче шансы «Шахтера» на выход в полуфинал Лиги конференций оцениваются коэффициентом 15,00 – букмекеры не верят в камбэк горняков. На выход «Кристал Пэлас» в финал дают показатель 1.02.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.