С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
Кристал Пэлас обязан проходить дальше
В четверг, 7 мая 2026 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между лондонским «Кристал Пэлас» и донецким «Шахтером».
В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.
После поражения 1:3 в первом матче шансы «Шахтера» на выход в полуфинал Лиги конференций оцениваются коэффициентом 15,00 – букмекеры не верят в камбэк горняков. На выход «Кристал Пэлас» в финал дают показатель 1.02.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
