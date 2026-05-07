Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
Лига конференций
07 мая 2026, 03:16 | Обновлено 07 мая 2026, 03:17
115
0

С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК

Кристал Пэлас обязан проходить дальше

07 мая 2026, 03:16 | Обновлено 07 мая 2026, 03:17
115
0
С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 мая 2026 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между лондонским «Кристал Пэлас» и донецким «Шахтером».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поражения 1:3 в первом матче шансы «Шахтера» на выход в полуфинал Лиги конференций оцениваются коэффициентом 15,00 – букмекеры не верят в камбэк горняков. На выход «Кристал Пэлас» в финал дают показатель 1.02.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ПСЖ или Арсенал? Букмекеры выбрали будущего победителя Лиги чемпионов
ВИДЕО. Встреча с давним другом: Кевин посетил Шахтер в Лондоне
Защитник Кристал Пэлас – перед игрой с Шахтером: «Это не о футболе»
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер азарт букмекеры котировки букмекеров
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 02:44 0
«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ

Джейми Каррагер считает, что именно ошибка судьи решила судьбу встречи

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 06 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Футбол | 06.05.2026, 20:15
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06.05.2026, 07:28
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 06.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 33
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем