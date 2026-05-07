ФОТО. Чуть-чуть не повезло: статистика матча Бавария – ПСЖ

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Поединок прошел на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 1:1. Счет по сумме встреч – 6:5 в пользу парижан.

После поединка статистические ресурсы обнародовали данные по матчу.

В этой встрече команды на двоих нанесли 33 удара по воротам – 18 из них на счету «Баварии».

Также мюнхенцы набрали больше голов по показателю xG (ожидаемые голы) – 1,40 против 1,03 у «ПСЖ», но при этом в финал вышли именно парижане.

